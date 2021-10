Outfit immens populaire serie Squid Game de carnavalshype van het jaar? ‘Vraag begint te komen’

Genoten wij ervan toen in 1968 de benzine nog 48 oude centen kostte?

6 oktober Toen ik onlangs voor een eenvoudig kopje koffie met warme melk drie euro vijftig mocht betalen, heb ik toch maar weer even omgerekend hoeveel dit in oude guldens zou zijn geweest. Op een kwartje na acht gulden! Ze zeggen altijd dat je het zo niet mag berekenen, want lang geleden, en alles is duurder geworden, maar toch.