Oudste inwoonster van Brabant overleden, precies op haar 107de verjaardag

Heldinnen sleuren verdoofde Ossenaar uit rokend autowrak: ‘Zonder ons was het tragisch afgelopen’

3 augustus OSS - ,,Ik denk niet dat hij het beseft, maar zonder ons was het waarschijnlijk tragisch afgelopen.” Ilone de Knegt uit Oss sleurde zondagnacht met haar zus een in shock verkerende 20-jarige Ossenaar uit zijn rokende autowrak, nadat hij op een politieauto was gebotst. Niet veel later ging het voertuig, inclusief flessen lachgas, volledig in vlammen op.