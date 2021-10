Ouderwets filerijden op Brabantse snelwegen: ‘Bijna op niveau van voor corona’

De Brabantse snelwegen slibben weer ouderwets dicht in de spits. Het aantal files daalde in coronatijd nog (bijna) tot het nulpunt, maar inmiddels zijn we snel - of beter gezegd: langzaam - op weg naar hoe het ooit was. Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie stelt dat er nog ‘één fikse avondspits’ nodig is om in Brabant op het niveau van voor corona uit te komen.