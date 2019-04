Ouderen moeten maanden wachten op rijbewijs, KBO-Brabant protesteert bij minister: ‘Een schoffering voor gedupeerden’

Seniorenbelangenvereniging KBO-Brabant laat in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen weten niet blij te zijn met de oplossing die zij aandraagt voor de gedupeerden van de chaos bij het CBR . Door die chaos wachten veel ouderen al maanden op hun nieuwe rijbewijs. De minister wil nu een kleine vergoeding bieden voor wachtende ouderen, maar dat is een druppel op een gloeiende plaat, zo zegt KBO-voorzitter Leo Bisschops: ,,Dat is geen oplossing, maar een schoffering van gedupeerden.”

75-plussers moeten zich bij verlenging van hun rijbewijs medisch laten keuren. In dat proces gaat er bij het CBR veel mis, doordat het bedrijf problemen heeft met het aantal keuringsartsen en een nieuw computersysteem dat niet optimaal werkt. Hierdoor zitten ouderen soms zelfs maanden zonder rijbewijs.

Geen coulance

In maart beloofde de minister om de tafel te gaan met verzekeraars, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het Openbaar Ministerie voor een ‘coulanceregeling’. Met die regeling zouden goedgekeurde ouderen met een verlopen rijbewijs toch de weg op kunnen, terwijl ze wachten op hun nieuwe roze pasje. Die regeling gaat er na het overleg niet komen, omdat meerdere partijen zich zorgen maakten om de verkeersveiligheid bij die regeling.

In plaats daarvan kwam Van Nieuwenhuizen met een andere oplossing om de gedupeerde 75-plussers tegemoet te komen. Ze mogen een spoedaanvraag doen voor hun rijbewijs bij de gemeente. Daarmee wordt de wachttijd op het roze pasje verkort tot een dag in plaats van vijf dagen. Die procedure kost normaal gesproken gemiddeld 35 euro, maar dat wordt in deze situatie door de overheid betaald.

Gebrekkig inzicht

Voor de KBO is dit echter onvoldoende. Zij vinden dat dat het probleem niet oplost: door de problemen bij het CBR kunnen ouderen die aanvraag bij de gemeente pas doen als hun medische keuring is doorgegeven. En juist dat duurt op dit moment vaak maanden. Voorzitter Leo Bisschops: ,,Zo’n ‘oplossing’ getuigt van een meer dan gebrekkig inzicht van minister, RDW en CBR zelf in de reikwijdte van de problematiek. Ze sturen de gedupeerden met een kluitje in het riet.”

Ook benadrukt Bisschops dat de ouderen vaak buiten hun schuld om opgezadeld worden met hoge kosten, doordat documenten opnieuw verzonden moeten worden, ze soms een tweede gezondheidsverklaring moeten betalen en ze alternatief vervoer moeten regelen.

Brief