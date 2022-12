Oude waarschuwingen Brabantse toeslagenadvocate opgedoken, staatssecretaris diep door het stof

Twee extra Efteling­con­cer­ten van het Metropole Orkest in Den Bosch en Rotterdam

Na vijf uitverkochte zalen, waaronder drie in Den Bosch, komen er volgend jaar twee extra voorstellingen van Efteling in Concert, uitgevoerd door een extra groot Metropole Orkest. Eén daarvan is opnieuw in Mainstage.

20 december