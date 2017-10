Oude Meesters: Kunst met humor, 'want er is al genoeg ellende'

Sinds een aantal jaren exposeert ze, hoewel ze daar een drempel voor over moest. ,,Mensen zeiden zo vaak dat ik dat eens moest doen. En als je merkt dat mensen het leuk vinden, dan durf je op een gegeven moment wel.’’ In eerste instanties ging ze naar braderieën, later ook naar kunstmarkten. De reacties waren dermate positief dat ze een jaar of vijf geleden de stoute schoenen aantrok en zich aanmeldde voor de kunstmarkt in het Twentse Ootmarsum.



,,Dat is in Nederland toch wel een van de bekendste kunstmarkten, maar ik dacht: ik probeer het gewoon.’’ Tot haar verbazing werd ze uitgenodigd en vorig jaar nam ze voor de vierde keer deel. Inmiddels heeft ze de kunstmarkten voor het uitkiezen. ,,Niet opschrijven hoor, want dat klinkt veel te verwaand, haha. Maar ja, zo is het wel. Weet je wat het is? Kunst als sieraden, schilderijen en brons wordt veel aangeboden. Maar ik hoor vaak ‘wat u maakt hebben we nog nooit gezien’. Dat komt door die humor en die zingende beeldjes. Meestal verkoop ik er vijf of zes, maar ik heb er ook wel eens vijftien verkocht. En dan moet ik als een speer aan de slag om nieuwe te maken. Anders kan ik niet meedoen aan de volgende expositie.’’