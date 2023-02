Oude jongensschool Westerhoven wordt kinderdagverblijf BuitenBlij: ‘Een poezelige naam past niet bij dit pand’

De parkeerplaats voor de oude school staat vol met werkbussen van de diverse bedrijven die bezig zijn met de verbouwing. Aan de buitenkant is de grote nieuwe dakkapel aan de voorzijde te zien en zijn de oude ramen van de drie lokalen vervangen door nieuwe van dubbel glas.

Het gemeentelijk monument dat tot 1978 drie groepen van basisschool Sint-Servatius herbergde, werd daarna veertig jaar gebruikt als tentenatelier Rogubein en is in 2021 verkocht aan Peter en Femke Bierens-Claas. Zij maken in het gebouw een kinderdagverblijf met drie groepen.

,,De naam BuitenBlij vertelt wat wij doen. De kinderen op ons kinderdagverblijf zijn veel buiten in de tuin, want buiten is het fijn”, zegt eigenaar Femke Bierens-Claas. Zij geeft samen met bedrijfsleidster Geran van Loon een rondleiding.

Volledig scherm De oude jongensschool wordt omgebouwd tot kinderdagverblijf BuitenBlij met nieuwe ramen en een grote dakkapel © Adrie Smolders

,,De nieuwe naam moet het pand eer aan doen. Een poezelige naam past niet bij dit monumentale pand,” zegt Femke. Op 1 november vorig jaar is de verbouwing gestart. ,,We hadden zelf al veel gesloopt. Er zat in dit pand niks van riolering of verwarming. Dus dat moet allemaal nog gemaakt worden. Aan de voorzijde en achterzijde hebben we nu grote dakkapellen gemaakt die zo laag zijn dat de kinderen daar ook buiten kunnen kijken.”

Beneden twee groepen, boven één

Beneden komen twee groepen in twee van de drie oude lokalen, waarbij het middelste oude lokaal wordt omgebouwd tot slaapvertrek, verschoningsruimte. Daar komt ook de lift naar de bovenverdieping. De oude ingang van het gebouw wordt straks de uitgang voor de kinderen naar de tuin. En in de achterste ruimte komt ook een uitgang voor de kinderen.

De nieuwe ingang voor de ouders en kinderen komt aan de rechterkant die aansluit op de oude 3 meter brede gang, waarvan de tegeltjes nog intact zijn. Tegen het plafond van de begane grond is de nieuwe ijzeren balk nu nog duidelijk zichtbaar die nodig was om de vloer van de bovenverdieping te verstevigen, zodat ook daarin vloerverwarming kan worden aangelegd. Ook aan de brandveiligheid en isolatie is gedacht.

Halverwege het gebouw is een tweede trap gemaakt naar de bovenverdieping. Daarin huist straks de derde groep. In het gebouw is plaats voor drie groepen van zestien kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.

Moestuin, kippen en konijnen

Femke verwacht dat in totaal 20 pedagogisch medewerkers aan de slag gaan, maar het team is nog niet compleet. De verwachting is dat het gebouw bij de start van het nieuwe schooljaar op 21 augustus gebruiksklaar is. ,,Ook de oude speelplaats moet dan omgebouwd zijn in een tuin met moestuin en plaats voor kippen en konijnen”, weet Van Loon. Dan worden de boor-, zaag- en timmergeluiden vervangen door kinderstemmetjes.