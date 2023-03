Oude boerderij bleek perfect voor álle idealen van Pieter en Caroline

Portret De volkswijk die qua imago altijd 1-0 achter­staat: ‘Met Philips en RBC is Kalsdonk zijn hart verloren’

ROOSENDAAL – Is Kalsdonk een probleemwijk of een culturele smeltkroes van mensen uit alle hoeken van de wereld die gelukkig naast én met elkaar wonen? Voor de een is de schietpartij van vorige week het bewijs dat er veel mis is in Kalsdonk, de ander zegt trots: ,,De wijk zit in de lift!”