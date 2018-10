Oud-topman Wolbers van Helmondse Easy Life in faillissementsgijzeling

Dit is de beste cafetaria van Brabant

9:51 De beste cafetaria van Brabant ligt in Boxtel. In de landelijke Cafetaria Top 100 van 2018 ging Restaria ’t Luifeltje in het Friese Bergum er met de eerste plaats vandoor, maar de eerste Brabantse cafetaria is Eetwinkel Select in Boxtel op plaats 17.