Oud-student over beoordeling op Design Academy Eindhoven: ‘Alle Nederlandse blonde meiden kregen een 5'

Forum over Brabantse breuk: ‘Onnodig en onverant­woor­de­lijk’

21 mei DEN BOSCH - Forum voor Democratie in Brabant noemt de breuk in de Brabantse politiek ‘onnodig en onverantwoordelijk’. Fractievoorzitter Camiel van der Meeren kon zich totaal niet vinden in de uitleg van VVD en CDA, die donderdag het vertrouwen in FVD opzegden.