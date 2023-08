Oud-raadslid Frans Biemans over brieven van burgers aan gemeentebestuur: ‘Gemeente houdt zich niet aan juiste procedure’

Walburg Tuinen Nuenen sluiten na 65 jaar, maar het histori­sche plekje krijgt een tweede leven

NUENEN - De Walburg Tuinen in Nuenen sluiten na 65 jaar. De kwekerij en tuin zijn in 1958 ontworpen door Hetty Cox, die haar tijd vooruit was. Komend weekend is er uitverkoop en eigenaar Fons Linders popelt om de boel op te knappen.