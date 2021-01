Oud en nieuw: Wat gebeurde er afgelopen nacht in jouw regio?

Breda

Een jongen zou na het ontploffen van zwaar shellvuurwerk in de wijk Tuinzigt naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De ontploffing vond even na 19.30 uur plaats op het plein aan de Meidoornstraat, ter hoogte van de Pijnboomstraat in de wijk Tuinzigt. Onbekend is hoe de jongen er aan toe is. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar later afgemeld. Er was enige tijd sprake van een flinke toeloop in de wijk. Tientallen mensen verzamelden zich. Ook gingen er in Breda enkele auto’s en containers in vlammen op. De jaarwisseling in de Bredase wijk Hoge Vucht is rustig verlopen. Er was behoorlijk wat politie op de been, wat waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de rust.