Oud-burgemeesters Waalre clashten na bestuurscrisis: ‘Ook ik ben maar een gewoon mens met gevoel’

Plannen voor centrum Someren ontvouwd: ‘Als automobi­list moet je voelen dat je niet in winkel­straat thuishoort’

SOMEREN - Leegstand, verstening en een indeling die niet altijd logisch is: aan het centrum van Someren valt nog heel wat te verbeteren. Inwoners kunnen daar de komende twee woensdagen in de Ruchte hun ideeën over spuien.