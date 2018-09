Ossenaren herdenken massaal slachtoffers spoorwegongeluk; 'Hoe kom je hier als gezin ooit overheen?'

OSS - Honderden mensen herdachten donderdagavond bij station Oss-West de slachtoffers van het gruwelijke spoorwegongeluk in Oss. De stad is in shock.

Het verschrikkelijke spoorwegongeluk bezorgde Oss een inktzwarte dag, tegelijkertijd verbroederde het de Ossenaren. Ze leggen bloemen neer, steken kaarsjes aan, schrijven kaartjes, geven knuffels. Honderden exemplaren, de berg wordt steeds groter vlakbij de ingang van station Oss-West aan de Gerbrandylaan. Massaal betuigen honderden, misschien wel duizenden mensen van alle rangen en standen hun diepe medeleven aan de nabestaanden en slachtoffers van de horror op het spoor. De mensen zijn overwegend stil en gelaten, het geluid van voorbijrijdende treinen is de enige stoorzender. Een huiveringwekkend geluid.

Onder anderen Margie Coster uit Oss legt bloemen, ze is net zoals iedereen om haar heen erg aangedaan. ,,Dit is echt heel erg. Zoiets vreselijks heb ik nog nooit meegemaakt. Al heb ik lang geleden ook eens een jongetje gezien dat was doodgereden door een automobilist." Margie Coster was 's ochtends bij het spoor aan het hardlopen toen ze opeens 'al die ambulances' zag. ,,Toen ik hoorde dat het kinderen waren wist ik meteen: dit wil ik niet zien. Afschuwelijk." Coster sprak net een grootvader die blij en opgelucht was dat zijn kleinkinderen vandaag niet naar het kinderdagverblijf waren gegaan, want die mochten bij hun zieke vader thuisblijven. ,,Die kinderen hadden ook in die bakfiets kunnen zitten. Die opa moest ontzettend huilen."

,,Ik hoorde het nieuws toen ik op bezoek was bij een vriendin in Nistelrode", vertelt de aangeslagen Leonoor Coene uit Oss die ook haar medeleven betuigt en bloemen achterlaat : ,,Wat is dit vreselijk voor de ouders. Het gezin is kapot gemaakt."

Samen huilen

Roger van Boxtel is er, de topman van de NS. Ook het gemeentebestuur van Oss komt zijn deelneming betuigen, burgemeester Wobine Buijs spreekt de rouwende menigte toe, kort en zonder microfoon. ,,Iedereen in de verre omgeving die zich betrokken voelde bij wat er vandaag gebeurde is hier. We kunnen er niets aan doen maar we kunnen wel samen huilen, elkaar troosten, er zijn voor elkaar. Laten we alle tegenstellingen vergeten en elkaar vinden in het verdriet." De menigte applaudiseert, ingetogen.



De 21-jarige Aron van Uden heeft witte bloemen neergelegd. ,,Ik werd vanochtend wakker, ik woon hier vijfhonderd meter vandaan, en hoorde het. Pas enige tijd later besefte ik hoe verschrikkelijk het is wat er gebeurd was." Aron is zelf geen vader . ,,Ik weet niet wat het is om drie kinderen te hebben maar dit is hartverscheurend."

Woorden schieten tekort

Ook Frank (18) heeft bloemen gelegd. ,,Ik woon in de buurt van het station. Ik zat in de trein naar Nijmegen vóór de trein die de slachtoffers raakte. Heel bizar. Toen ik op school was in Nijmegen, ik studeer daar, zag ik pas wat er gebeurd was. Ik heb de hele dag op nieuwssites rondgekeken, kon me niet meer concentreren. Woorden schieten tekort."

,,Als je nu in Oss loopt lijkt het net bouwvakvakantie, het is keistil. Oss is een grote stilte", vertelt een Ossenaar die niet met naam in de krant wil, want dat is 'niet belangrijk'. ,,De man die drie kinderen kwijt is, is een collega van mijn broer. Ik vind dat ik hier geweest moest zijn, als is het maar even. Ik moet het een plek geven." Hij heeft nog niet zo lang geleden zijn eigen vader verloren aan kanker, net drie dagen voor zijn trouwen. ,,Dat is ook erg maar heel anders dan wat er nu gebeurd is. Het is gruwelijk. Je wilt je kind niet afgeven voordat je zelf gaat. Dat mag niet." Een andere Osse vrouw zag het nieuws op haar telefoon. ,,Mijn hart bonkt in mijn keel. Er zijn geen woorden voor." Zij legt bloemen neer mede namens de Didi Foundation, waar ze aan verbonden is. ,,Een goed doel voor weeskinderen in India. Wij zetten ons in voor kinderen en dan maak je dit mee. Hoe kom je hier als gezin ooit overheen?"