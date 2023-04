Ossenaar (55) die broer met mes stak, houdt vol: ‘Ik verdedigde mijzelf’

Steaks en Turkse gerechten aan het kanaal in Helmond: nieuwe zaak in pand van ‘Ons Loes’

HELMOND - Na zes jaar leegstand komt er weer leven in de brouwerij in het horecapand van ‘Ons Loes’ bij het kanaal in Helmond. Erol Kural opent er deze maand restaurant Zevki Sefa.