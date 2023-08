Osse broers delen met hun echtgenotes het vier verdiepingen tellende ‘Quattro Gardenia’-huis

Raad van State vindt schuil­schuur aan Peerenboom te groot: wat zijn de gevolgen voor de eigenaar?

DEN HAAG/HANK - De schuilschuur van de familie Maasland aan de Peerenboom in Hank is te groot, vindt de Raad van State. Meer dan de helft van het gebouw moet worden gesloopt. Toch is het nog maar de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.