Oss mag bij de ‘Big Five’ van Brabant: ‘Nu gaan we meedoen met de grote jongens’

Eerste Brabantse kievitsei gevonden in Hooge Mierde, en net als vorig jaar op 15 maart

HOOGE MIERDE - Het eerste kievitsei van Brabant is gevonden in Hooge Mierde. Hoe je dat doet? Observeren, observeren en nog eens observeren. Theo van de Voort strijkt met de eer. ,,Die hebben we in de knip.”