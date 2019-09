Oss herdenkt spoordrama: monument 'Vlinderboek’ onthuld ter nagedachtenis aan omgekomen kinderen

Provincie Brabant verhoogt belasting motorrij­tui­gen

14:08 DEN BOSCH - Autobezitters in Brabant zijn vanaf volgend jaar zo'n 12,50 euro per jaar meer kwijt aan motorrijtuigenbelasting. Het provinciebestuur is van plan het tarief met 2,5 procent te verhogen, meldt gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD).