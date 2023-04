Osje van verdienste voor muzikale Hans van Griensven uit Overlangel

Julian (22) is twee keer de klos, na NAC-Wil­lem II zit hij ook bij de gestaakte wedstrijd van NEC: ‘Wat een idioot, die biergooier’

Eerst NAC-Willem II en nu FC Groningen-NEC. Twee gestaakte wedstrijden in het profvoetbal. Je zult er maar bij geweest zijn? Nou, dat was Julian Paardekooper dus. De 22-jarige Molenhoeker zat samen met een maat als liefhebber in Breda in het stadion en in het uitvak van Groningen.