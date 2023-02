Organon trapt jubileumjaar af met boek, symposium én bezoekerscentrum over honderd jaar geschiedenis

Organon kwam in 1923 voort uit de naastgelegen vleesfabrieken vlakbij het station in Oss en groeide uit tot een wereldspeler. In de jaren zestig werd het bedrijf nog bekender door de anticonceptiepil. Na diverse overnames keerde de naam Organon twee jaar geleden terug op de gevel in Oss.

Die lange geschiedenis én de toekomst van de farmaceut komen tot leven in het Organon Experience Centre. Dat bezoekerscentrum biedt een interactieve inkijk in de historie van Organon, de groei van het bedrijf, het werken in de geneesmiddelensector en de ambitie van Organon.

Gezondheidskloof

Het centrum is ingericht in de oude meisjesschool op het Organon-terrein. Aleisha Woodward, plaatsvervangend ambassadeur van de Verenigde Staten, opent het centrum volgende week samen met burgemeester Wobine Buijs. Daarna is het voor iedereen toegankelijk. Bij de experience is ook het boek Een nieuw bedrijf met 100 jaar historie te krijgen.

Tijdens een symposium gaan diezelfde dag onder anderen Samira Rafaela (Europarlementariër), Jannet Vaessen (oprichter en directeur van Women Inc.), prof. dr. Angela Maas (emeritus-hoogleraar RadboudUMC, cardiologie voor vrouwen) en prof. dr. Annemiek Nap (hoofd Obstetrie & Gynaecologie, RadboudUMC) in gesprek over het dichten van de gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen.