Organisatie Autocross Leende verslagen: ‘Dit had nog veel erger kunnen aflopen’

Een 21-jarige man uit Reuver reed in op het publiek in Leende na een uit de hand gelopen ruzie om geld. De Vlaamse organisatie Kempencross besloot de laatste van drie races af te blazen en daarop eisten deelnemers hun geld terug. Volgens de organisatie was het afblazen van de race een kwestie van overmacht en was het besluit genomen in overleg met alle coureurs. ,,Nadat de cross reeds afgelopen was, kwam de man zijn geld terugvragen waarop de organisatie niet inging. Daar de wedstrijd reeds een halfuur was afgelopen”, zegt de organisatie.