Opwarmertje voor Route van de Kunst, die dit jaar het nodige extra's biedt

DRUNEN - Bijna honderd aanwezigen waren van de partij bij de opening van de expositie Route van de Kunst in De Voorste Venne in Drunen. Ze vierden het derde lustrum van de atelierroute, die op eerste en tweede Pinksterdag te bezoeken is.