Opvang voor dak- en thuislozen in centrum Cuijk vertraagd

Na teleurstel­ling en ongeloof gaat de knop om bij Nemelaer: ‘Het kan nog steeds’

De dag na het verloren kampioensduel met zijn toekomstige club Erp had Nemelaer-coach Theo van Geffen even geen behoefte om zijn huis te verlaten. Hij zat vooral in zijn achtertuin, om zo nu en dan even terug te denken aan hetgeen hij voor, tijdens en na het verloren duel (1-0) had meegemaakt. ,,Toen we terugkwamen op de club, stonden er gewoon weer een paar honderd man op ons te wachten. Zoiets blijft echt uniek.”