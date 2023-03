Opvallend gebaar: Bossche horeca bedankt medewerkers van gemeente voor schone carnaval

‘Strijdbijl’ rond Wille­venstraat Schaijk lijkt opnieuw opgegraven: ‘Onbehoor­lijk bestuur’

SCHAIJK - Van burenruzie of ‘emotionele toestanden’ is geen sprake beweren bewoners van de Willevenstraat in Schaijk. Toch stonden ze deze week bij de bestuursrechter in Den Bosch. Buurtbewoner Harrie van Vught verweet de gemeente Maashorst daar een zwalkend beleid en onbehoorlijk bestuur.