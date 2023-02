Optreden doe je in een woonkamer tijdens ‘Gluren bij de buren’ in Helmond

,,Het is intiem. Je ziet direct wat de muziek met mensen doet”, zegt singer-songwriter Lisa Nobel in de woonkamer van Marie-Antoinette Snijders. De twee kenden elkaar voor deze zondag nog niet. Nu heeft Nobel haar gitaar en elektronische piano neergezet voor een huiskamerconcert bij Snijders. ,,Ik heb mijn huis opengesteld voor een muzikaal intermezzo. Vanuit de organisatie kreeg ik Lisa aangeboden, een mooie verrassing”, vertelt de gastvrouw, terwijl ze druk is met koffie en thee.

Dochter doet aan paalsport

Snijders’ huis aan de Brugbeemden in Brandevoort is één van de ruim 35 locaties die in Helmond een podium bieden aan Gluren bij de Buren. Een prima reden om er een culturele zondag van te maken, vinden Carla en Henk Ceelen uit Aarle-Rixtel. ,,We zijn zojuist bij onze dochter wezen kijken”, vertelt Carla. ,,In de Veka Sporthal gaf ze een demonstratie paalsport. Dadelijk willen we nog ergens anders gaan luisteren. Voor nu hebben we dit optreden uit het programma gekozen.”