Optocht Erp laat toeschouwers meedoen en kegelen

ERP - Over de lengte hadden de kijkers naar de Empeldonkse carnavalsoptocht niks te klagen, over de variatie evenmin. Een mooie stoet trok maandagmiddag door een wat grijs doch droog Erp.

Opvallend was het hoog gehalte aan loopgroepen, onder meer van basisschool De Empel. De ouders en kinderen van groep 5 hadden wekenlang aan hun wagen gewerkt. Al die piepschuimen letters op de wagen plakken, die samen het ‘Buiten spelen, vruuger heel normaal, nu gaan we digitaal’ vormen. En dan alles nog een kleurtje geven; het was me nogal een karwei.

,,Het jonge grut was amper te houden, zeker zo kort voor de start nabij de silo’s van Fransen Gerrits,’’ aldus een ouder in de stoet. Ook groep 8 van De Empel nam deel aan de optocht.

Kei in je handen

Het thema van de optocht was ‘vruuger’. Het publiek werd vaak bij de acts van de goedgeklede loopgroepen betrokken, iets wat ook de Erpse jury weet te waarderen. Zo kon je van de Flintstones een enorme kei in je handen verwachten waarmee je een tiental kegels om mocht knallen. Niet te voorzichtig, want er mocht flink uitgehaald worden. Of je zat zomaar opeens in de kappersstoel en werd pas weer heengezonden als je voorzien was van een pittig ‘carnavalskoppie’.

De Erpse Corry van Stiphout en Corry van Berlo hadden zich in zelf ontworpen en zelf vervaardigde prinsessengewaden gestoken en het daardoor eindelijk tot markante ‘PrinZEStigers’ geschopt.

Grote creatieveling

Met name Van Stiphout staat in Erp bekend als een grote creatieveling, die met meer dan vijftien carnavalsbijdragen vrijwel altijd een prijs in de wacht wist te slepen. ,,Leuk om je maaksels aan het publiek te laten zien,” vertelden de zestigers. ,,Maar nog leuker om met z’n allen het publiek te vermaken. We genieten er allemaal van.”

Volledig scherm Voor zestigers Corry van Stiphout en Corry van Berlo kwam een jeugddroom uit: prinses zijn! © Wilma Gosselink / BD