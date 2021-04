Opruimen drugslab: niet de drugscrimineel maar de politie betaalt de torenhoge rekening

Brabant neemt wéér meer tijd voor mestfabrie­ken­plan, uitstel tot na de zomer

31 maart DEN BOSCH - Het valt in Brabant blijkbaar niet mee om geschikte locaties voor mestbewerking in kaart te brengen. Voor de tweede keer in korte tijd kondigt de provincie aan dat de zoektocht langer duurt. Niet in februari, niet in april, maar pas na de zomer komt het nu al veelbesproken rapport naar buiten.