Oproep: is jouw post weleens kwijtgeraakt?

Burgemees­ter doet ruim zes uur over autorit van half uur

9:43 Tussen alle automobilisten die vandaag vanwege het ernstige ongeval in de Heinenoordtunnel urenlang in de file stonden, bevond zich ook burgemeester Servaas Stoop van Korendijk. Hij deed er liefst zes uur en een kwartier over om van Dordrecht naar het gemeentehuis in Piershil te komen, normaal een rit van ruim een half uur.