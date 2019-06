OPROEP | In de problemen door 112-storing? Laat het ons weten

liveblog LIVEBLOG | Alweer tropisch warm in heel Brabant

12:11 Het is alweer tropisch warm in Noord-Brabant. Om 12.00 uur was het in Gilze en Woensdrecht 30 graden en tikte het kwik in Eindhoven en Volkel zelfs 31 graden aan. En het belooft nog veel warmer te worden, met maximumtemperaturen van 35 graden.