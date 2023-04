Oprichters blikken terug op roemruchte beginjaren: ‘Paaspop is de Efteling voor de muziekliefhebber’

SCHIJNDEL – Ze legden het fundament voor Paaspop en haalden in de jaren 80 alle denkbare grootheden naar Schijndel. Nu staan Peter Roozendaal en Piet van Esch op het festival met hun kleinkinderen. Een duik in de roemruchte geschiedenis met de mannen van het eerste uur. ,,De sfeer van toen zit nog steeds in het dna.”