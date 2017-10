Oprichter van Wish Outdoor: 'smerige spelletjes'

Gefrustreerd over valse beschuldigingen, doorbreekt oprichter Niels van Vijfeijken de stilte over de ruzie binnen Wish Outdoor.

De pijnlijke breuk tussen de twee oprichters van dancefestival Wish Outdoor in Beek en Donk is veroorzaakt door een verschil in visie en ambities. Oprichter Niels van Vijfeijken zegt dat hij met Wish de wereld wil veroveren en dat partner Tim Klomp Bueters daar veel minder mee bezig was. ,,Ik denk heel groot. Tim is anders, die vond het goed zoals het was'', verklaart Van Vijfeijken in zijn eerste toelichting op het conflict.

De hoogoplopende ruzie achter de schermen bij het succesvolle Wish-concern werd eerder dit jaar bekend. De oprichters die in 2006 op jeugdige leeftijd in Beek en Donk met een feest voor een goed doel zijn begonnen, gunnen elkaar tien jaar later het licht niet in de ogen en ontmoeten elkaar vooral nog in de rechtszaal.

Vrienden

De tweespalt verdeelt ook de vrienden die bij het bedrijf werken in twee kampen. Voor de buitenwacht staat Niels van Vijfeijken inmiddels geïsoleerd. De 31-jarige ondernemer krijgt door de tegenpartij de smerigste verwijten over zich uitgestort. Om die reden doorbreekt hij als eerste het stilzwijgen, al moet hij wegens een geheimhoudingsovereenkomst vaak op zijn tong bijten. ,,Liefst zou ik alles zeggen.''

Van Vijfeijken wil vooral duidelijk maken dat hij geen geld achterover heeft gedrukt bij podiumbouwer Stagekings dat vanuit Wish is ontstaan. Op advies en om beslag te voorkomen, haalde hij geld van de bedrijfsrekening op het moment dat hij besloot alleen verder te gaan met Stagekings. ,,Maar ik kan aantonen dat álles is teruggestort.''Op beschuldigingen dat hij niet functioneerde, een financieel wanbeleid voerde en lukraak beslissingen nam, gaat Van Vijfeijken nog niet in. ,,Het is gebakken lucht maar daar ga ik later uitgebreid op reageren. Het is begonnen als een frontale botsing tussen Tim en mij. We zijn daar niet uitgekomen en anderen zijn misbruikt om partij te kiezen. Er zijn smerige spelletjes gespeeld.''

Vechtscheiding

Van Vijfeijken mag wel zeggen dat een duidelijk meningsverschil over de toekomst van Wish aanleiding is voor de vechtscheiding. ,,Tim en ik waren een goed duo, toen onze visies nog dezelfde waren. Maar toen we in Beek en Donk het hoogtepunt hadden bereikt is het begonnen. Ik wilde investeren en groeien om nog gavere dingen te kunnen doen. Bij hem lag de focus meer op winst. Het is vervelend, maar ook heel leerzaam geweest.''

Waarschuwingen over de gevaren van ondernemen met vrienden sloeg Van Vijfeijken altijd in de wind. ,,Het is een groter risico als je onderneemt met vrienden maar het plezier is ook groter als het wél lukt. Ik heb geleerd wie mijn echte vrienden zijn.''

De strijdende partijen werken op dit moment aan een oplossing. Tim Klomp Bueters richt zich op Wish in Nederland en Mexico en Niels van Vijfeijken is druk met podiumbouwer Stagekings en Wish-festivals in de rest van de wereld. Italië heeft al een eigen editie en volgens Van Vijfeijken zijn er vergevorderde internationale plannen. ,,We zijn in diverse landen aan het onderhandelen over nieuwe festivals.''