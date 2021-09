Oppas misbruikt zeven zeer jonge meisjes in regio Eindhoven en stuurt beelden door

EINDHOVEN - Zeven zeer jonge meisjes in de leeftijd van 1 tot 6 jaar oud zijn in de regio Eindhoven seksueel misbruikt door hun oppas. Het misbruik werd vastgelegd op beeld en doorgestuurd. Een man (58) en vrouw (52) uit Limburg zijn aangehouden.

Er loopt ondertussen een groot onderzoek. De vrouw werkte als oppas en stuurde beelden van het misbruik door naar de man. De politie kwam de twee op 12 juni dit jaar op het spoor. Nog diezelfde dag werden zij aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandagmiddag. Het misbruik zou al sinds 2019 aan de gang zijn.

Ouders zagen beelden van misbruik eigen kind

Op die zaterdag 12 juni dit jaar schakelden de ouders van een destijds 2-jarig meisje de politie in. Zij zagen toen zij thuiskwamen na een avond uit dat hun kind seksueel misbruikt was door de 52-jarige oppas. Zij paste op in de woning van de ouders. De ouders zagen het misbruik op beelden uit de kinderkamer. Nog diezelfde nacht werd de vrouw opgepakt in haar woning.

Haar woning werd doorzocht, meldt het OM. ,,Meerdere gegevensdragers werden in beslag genomen. Uit de beelden uit de slaapkamer van het meisje werd duidelijk dat de oppas tijdens het seksueel misbruik contact had met iemand via videobellen.” Dit bleek een 58-jarige man te zijn. ,,Ook hij werd nog diezelfde dag aangehouden.”

Dat gebeurde in een andere plaats in Noord-Limburg. Ook zijn woning werd direct doorzocht en ook hier werden meerdere gegevensdragers in beslag genomen. ,,De twee zijn bekenden van elkaar en geen bekenden van de politie.”

Quote De ouders reageerden geschokt, zeker omdat zij dachten dat hun kinderen aan een betrouwba­re oppas waren toever­trouwd. Janine Kramer, Persofficier van justitie

Zes gezinnen betrokken

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant startte meteen een onderzoek met een zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO). Hieruit bleek dat de vrouw sinds 2019 via een aantal verschillende oppassites haar diensten als oppasser aanbood. ,,Bij zes gezinnen waar de vrouw oppaste, heeft er misbruik plaatsgevonden. In totaal werden zeven meisjes - destijds tussen de een en zes jaar oud - hiervan slachtoffer.”

De videobeelden van het misbruik werden doorgestuurd naar de 58-jarige man. Het OM meldt: ,,Er zijn geen aanwijzingen dat de kinderporno naar anderen is toegestuurd of bijvoorbeeld op het darkweb is geplaatst. Dankzij het verzamelde beeldmateriaal, verklaringen van de verdachten en andere onderzoeksresultaten heeft het onderzoeksteam de slachtoffers kunnen achterhalen.”

Persofficier van justitie Janine Kramer: ,,Inmiddels is duidelijk dat zeven kinderen slachtoffer zijn geworden van het misbruik. Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat het bij meer kinderen is gebeurd.”

Slachtofferhulp

De verdachten zitten nog vast. De eerste pro-formazitting is op 27 september. Dan wordt bepaald of de twee langer vast blijven zitten. De ouders van alle betrokken kinderen zijn op de hoogte gesteld door gespecialiseerde zedenrechercheurs.

Kramer: ,,De ouders reageerden geschokt, zeker omdat zij dachten dat hun kinderen aan een betrouwbare oppas waren toevertrouwd. De gezinnen hebben direct de nodige psychische hulpverlening en begeleiding van Slachtofferhulp aangeboden gekregen.”

De oppassites wordt niks verweten, meldt het OM.

