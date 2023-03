Opnieuw verdwijnt winkel uit oude V&D-pand in Den Bosch

Zaterdag 4D Van den Nieuwenhui­zen ziet mooie toekomst voor DHV, titelkandi­da­ten SCO en RFC verliezen punten

Een hoogvlieger in de vierde klasse D is DHV niet. Toch slaagt de formatie van Ron Janse er met regelmaat in om puntjes te pakken. Het streven is om in de middenmoot te eindigen. Met een zevende plaats op de ranglijst ligt Janse aardig op koers. Na een 3-0 zege in de thuiswedstrijd tegen GSC/ODS werd nu in Dordrecht ook ingezet op winst, maar DHV ging met 2-0 onderuit.