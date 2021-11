Opnieuw minder WW-uitkeringen in Brabant. Snel aan het werk? Kies deze beroepen

Uitkeringsinstantie UWV noteerde landelijk gezien in oktober 199.000 ontvangers van een WW-uitkering, tegenover zo’n 278.000 een jaar geleden. In vrijwel alle gemeente daalde het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van oktober vorig jaar. In enkele kleine gemeenten, bijvoorbeeld in Someren, slonk deze groep in een jaar tijd het hardst.