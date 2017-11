Opnieuw inbraak bij Viola, Woningbrand Oosterhout en ramkraak in Zundert

112-overzichtWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat vrijdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Bij herenmodezaak Woodhouse in Zundert hebben onbekenden woensdagnacht rond 04.00 uur een ramkraak gepleegd. De daders zijn via een zijstraat bij het bedrijf naar binnen gereden met een auto. Lees meer: Ramkraak bij modezaak in Zundert, auto rijdt winkel binnen

Een 35-jarige man is donderdagochtend aangehouden bij Fijnaart die eerder met zeer wisselende snelheden over de A29 reed. Volgens de politie verkeerde hij in een 'uiterst vreemde geestelijke en lichamelijke toestand'. Lees meer: Verwarde man zwalkt tussen de 20 en 150 kilometer per uur over A29: opgepakt bij Fijnaart

De politie heeft woensdagochtend een zeer professioneel opgezette hennepkwekerij opgerold in een loods aan de Lage Ham in Dongen. De kwekerij was zo ingericht dat er ideale omstandigheden waren voor de planten om uit te groeien tot hennepbomen. Lees meer: Zeer professionele hennepkwekerij in Dongen: planten konden uitgroeien tot hennepbomen

Aan de Spechtstraat in Oosterhout brak donderdagmiddag een woningbrand uit. Drie bewoners hebben rook ingeademd en worden behandeld. Lees meer: Woningbrand Oosterhout, drie bewoners ademen rook in

Na een ruzie tussen twee personen in een huis aan de Haagweg in Breda is een korte achtervolging ontstaan. Toen een van de personen tijdens de achtervolging overstak liep deze tegen een busje aan. Lees meer: Ruziënde man loopt tegen busje en weigert hulp op Haagweg in Breda