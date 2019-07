Oplossing gevonden: afvalverwerkers gaan processierupsen tóch vernietigen

De Nederlandse afvalverwerkers gaan de processierupsen toch vernietigen. Voorwaarde is dat ze moeten worden aangeleverd in zogenoemde big bags die niet kunnen scheuren. Dat is volgens de Nederlandse Vereniging van Afvalbedrijven de uitkomst van overleg gisteren. „Deze oplossing garandeert de veiligheid van de medewerkers van de afvalenergiecentrales”, zegt een woordvoerder.

Enkele weken geleden werd bekend dat afvalverwerkers de processierupsen niet meer wilden vernietigen. De zakken waarin ze werden aangeleverd, konden scheuren zodra de grijpers ze zouden oppakken om in de verbrandingsoven te deponeren. Medewerkers zouden dan worden blootgesteld aan de vuurhaartjes van de rupsen die een plaag vormen in grote delen van Nederland.

Big bags

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit riep de afvalbranche op met een oplossing te komen. Die is nu gevonden. Een aantal van de 13 afval-energiecentrales in Nederland is bereid te rupsen te verwerken. Ze moeten dan wel worden aangeleverd in speciale big bags die niet kunnen scheuren.

Woordvoerder Fons Potters zegt dat op deze manier het overgrote deel van de nu opgeslagen rupsen kan worden vernietigd. Een oplossing moet nog worden gevonden voor een klein deel dat door ontbinding nat is geworden. ,,Maar dit is maar een paar procent”, zegt hij. Of dit ook de oplossing voor de toekomst is, is de vraag. Volgens Potters moet de komende maanden worden bekeken wat uiteindelijk de beste manier is.

Kwaliteit

Potters zegt dat er geen afspraak is gemaakt over de kwaliteit van de big bag. „Ik weet ook niet of daar kwaliteitsverschil in zit, want het zijn extreem stevige zakken waar bijvoorbeeld ook puin of zand in kan, zonder dat ze scheuren”, zegt hij. De bedrijven die de rupsen wegzuigen, moeten ze zelf bij de afvalverwerkers aanbieden of een vervoerder voor de big bags zoeken.

Vereniging Afvalbedrijven zegt niet welke verwerkers de rupsen aannemen. Potters: „Het zijn er een paar. De rupsen worden alleen verwerkt in afvalenergiecentrales waar een grijper is die de bigbags goed kan verplaatsen zonder dat ze open scheuren”.

Oplossing

De Twentse afvalverwerker Twence laat weten geen partij voor verbranden van de rupsen te zijn. Eerder deze week vertelde het bedrijf te onderzoeken of de insecten definitief konden worden gestort. Dat onderzoek is nu stop gezet, omdat de oplossing van verbranden beter is. Voor het storten zou ook een vergunning nodig zijn geweest, zegt woordvoerder Evelien Morriën.

Directeur André Trip van Grootgroener uit Almelo zegt dat hij heel blij is met de oplossing. Grootgroener is een van de vele bedrijven in Twente die nesten van de rupsen weghalen. Ook hij is benieuwd om welke afvalverwerkers het dan gaat. Daarnaast wil hij weten wat de tarieven zijn. Grootgroener heeft zelf de mogelijkheid om op kleine schaal eikenprocessierupsen te verbranden, maar ook dat is een kostbare aangelegenheid. Eerder deze week vertelde hij dat ook hij genoodzaakt is rupsen tijdelijk op te slaan vanwege het grote aanbod. Het zal voor hem ook zeker een kostenoverweging zijn of hij straks de rupsen laat afvoeren naar de betreffende afvalenergiecentrales.