‘Opknappertje’ aan Helmondselaan binnen paar weken verkocht: Bod van bijna twee ton was niet genoeg

Pools eresaluut bij afscheid van de laatste Bredase bevrijder

20:00 BREDA - Een ‘held van twee landen’ is niet meer. In het bijzijn van familie en bekenden plus een Poolse militaire delegatie is donderdagmiddag in zijn woonplaats Breda afscheid genomen van Alfons Raichert. Hij was de laatste nog levende bevrijder van de stad.