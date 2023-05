Opkikker voor Ebusco: sprongetje op de beurs na order batterijen voor binnenvaartschepen

Vijf tieners schoppen en slaan meisje (15) in Veghel, daders filmen alles en delen video op sociale media

VEGHEL - Een 15-jarig meisje is onlangs meerdere keren geschopt en geslagen in Veghel. Het slachtoffer werd ook gedwongen om op haar knieën te zitten en sorry te zeggen, meldt de politie. Het hele incident werd vastgelegd op camera.