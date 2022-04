Opgepast: op deze vier wegen net over de Belgische grens worden nieuwe trajectcontroles ingevoerd

Vlaanderen heeft er al 251 maar dit jaar komen er nog 43 trajectcontroles bij op de rijkswegen. Vier daarvan bevinden zich net over grenzen met Nederland in Kalmthout en Hoogstraten. De invoer begint dit jaar en moet uiterlijk in 2023 afgerond zijn.

De precieze wegen waar de controles worden uitgevoerd zijn: Wuustwezelsteenweg en de Putsesteenweg in Kalmthout. In Hoogstraten gaat het om de Strijbeekseweg en de verbinding tussen de Bredaseweg en Voort. Volgens Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) zijn de trajectcontroles noodzakelijk. ,,Ze zorgen voor een daling van meer dan 50 procent van het aantal zware verkeersongevallen”, zegt Peeters. ,,Het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid is bewezen.”

Momenteel zijn er al 251 en daar komen er tussen nu en volgend jaar nog eens 43 bij op rijkswegen, naast 8 nieuwe roodlichtcamera’s en 6 nieuwe snelheidscamera’s, goed voor een investering van 6,7 miljoen euro. Vlaanderen trekt voor de strijd tegen zware voeten die zware verkeersongevallen veroorzaken in totaal 40 miljoen euro uit.

Peeters: ,,Ter hoogte van trajectcontroles daalt het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 78 procent. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot zelfs 30 procent. Vooral op het vlak van ernstige ongevallen merken we dat effect met een daling van meer dan 50 procent.”

20 nieuwe per jaar

De nieuwe trajectcontroles komen op plaatsen waar de gemeenten zelf hun dossier konden samenstellen. ,,Zij kennen de verkeerssituaties op hun grondgebied door en door”, zegt de minister. Op die manier wil Vlaanderen de zogenaamde zwarte punten - de plaatsen waar de meeste ernstige ongevallen gebeuren - wegwerken.

Daarnaast wil Peeters ook nog steeds 20 trajectcontroles plaatsen op basis van de prioriteitenlijst van het Agentschap Wegen en Verkeer, ook op autosnelwegen. Daartoe zullen bestaande snelheidscamera’s omgebouwd worden tot trajectcontroles.

Zonder tolerantiemarges

Camera’s plaatsen is de eerste stap, ze ook laten werken is iets anders: vorig jaar bleek nog dat er in Vlaanderen bij hoogstens 86 trajectcontroles boetes werden uitgedeeld. De uitleg was toen: de politie kampt met een softwareprobleem. Tegen de zomer zouden volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) snelheidscontroles op snelwegen altijd actief moeten zijn, zelfs zonder tolerantiemarges.

Politie en het Belgische parket (Openbaar Ministerie) krijgen bovendien extra middelen om boetes af te handelen. In de Gewestelijke Verwerkingscentra van de federale politie - die instaan voor het opstellen van de pv’s - worden dit jaar volgens de minister 58 extra krachten ingezet. Ook de parketten en de politierechtbanken krijgen versterking.

Politierechter

,,Dat de overlast van trajectcontroles te groot zou zijn voor politie en parketten, is toch volledig van de pot gerukt? Als men de boetes administratief afhandelt, is dat zeer eenvoudig. Het is enkel bij heel hoge snelheidsovertredingen dat de bestuurder voor de politierechter komt”, reageert professor Johan De Mol, mobiliteitsexpert aan de Universiteit Gent. ,,Trajectcontroles zijn het beste middel om de snelheid over langere afstand onder controle te krijgen. En snelheid is nog altijd de belangrijkste oorzaak van ernstige slachtoffers bij zware ongevallen. Als je de snelheid onder controle houdt, zal het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer vanzelf dalen.”

