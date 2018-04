Operatie in Rusland laatste hoop voor Brabantse Karien (32): 'Als ik niks doe, is mijn kans nul'

Klachten

Boaz Spermon is ervaringsdeskundige. Hij heeft zelf de therapie ondergaan, in Zweden. De Bosschenaar kon daarna zelfs weer lopen. Spermon heeft RRMS. ,,Ik weet dat de kans van slagen bij PPMS lager is. In Zweden wordt deze variant alleen behandeld als er sprake is van een ontsteking. PPMS is wat dat betreft onvoldoende onderzocht. Maar ik snap het wel dat deze mevrouw het probeert. We weten ook heel veel niet. De ingreep is niet geheel risicoloos, maar dat geldt voor meer operaties."