Open Huizen Dag: deze huizen staan al langer dan 6 maanden te koop

De huizenmarkt is al een tijdje enorm aan het aantrekken. Al maanden staan de huizenprijzen hoger dan ooit en wordt het verkopen van je huis steeds gemakkelijker. Toch zijn er ook in deze tijd huizen die lang te koop blijven staan. Wat zijn dat dan voor huizen? Deze acht woningen staan al langer dan 6 maanden te koop en zijn te bezichtigen op de NVM Open Huizen Dag aanstaande zaterdag.

1. Lodewijk Napoleonlaan 101 in Oosterhout

Het huis is oorspronkelijk een drive-in woning, maar doet nu dienst als galerij en atelier. Waar normaal gesproken een auto zou staan, hangen nu schilderijen en staat een schildersezel. Verder heeft het huis vijf slaapkamers, een badkamer en twee losse toiletten. De vraagprijs is € 199.500 k.k.

2. Wildertstraat 15b in Wernhout

Ook het huis aan de Wildertstraat heeft een bijzondere garage. In de loods achter het huis staat een letterlijke autogarage. Deze is door de huidige eigenaar gebruikt als bedrijfsgebouw. Een fanatieke autoliefhebber zou er zijn hart op kunnen halen. Ook beschikt het huis over een grote tuin en twee slaapkamers. De vraagprijs is € 399.000 k.k.

3. Hulsdonksestraat 16 in Roosendaal

Dit karakteristieke herenhuis uit 1910 staat ook al langer dan 6 maanden op Funda. Bijzonder aan dit huis is dat er op het perceel nóg een voormalig woonhuis staat. Dit huis heeft zelfs een eigen adres (Hendrikstraat 7), maar momenteel wordt het gebruikt als berging. Het huis heeft vijf slaapkamers en een achtertuin van 153 vierkantenmeter. Bieden mag vanaf € 260.000 k.k.

4. Lijsterbesstraat 7 in Sint Willebrord

Het is voor veel mensen een droom: een zwembad in de tuin. Die mensen hebben hier misschien wel hun droomhuis, want dit huis heeft het. Ook heeft het huis een moderne keuken met kookeiland, vloerverwarming en vier slaapkamers. Toch staat ook dit huis van € 545.000 al meer dan zes maanden te koop.

5. Buitendijk 65 in Hank

De twee-onder-een-kap woning in Hank valt op door de blauwe luikjes. Het huis ligt aan de dijk en is daardoor volgens de makelaar een 'gewilde locatie'. Toch staat ook dit huis al meer als een half jaar op Funda. De tuin is heel klein, maar ter compensatie heeft de woning wel een dakterras. Het staat te koop voor € 187.500 k.k.

6. Rucphenseweg 11 in Rucphen

Dit huis net buiten Rucphen ligt op een heel groot perceel van 6.233 m². Maar daar is de vraagprijs dan ook naar. Hij staat nu te koop voor € 574.000 k.k. en dan zijn nog niet alle mogelijke kostenposten gedekt. Zo zit er nog niet overal dubbel glas in en heeft de grote tuin veel onderhoud nodig. Maar in ruil daarvoor krijg je wel enorm veel rust en ruimte.

7. Molenstraat 26 in Oudenbosch

Dit smalle huisje valt vanwege zijn omvang misschien niet direct op in het straatbeeld van Oudenbosch. Het is met een woonoppervlakte van 60 vierkantenmeter dan ook niet groot. Het stukje tuin wordt gehuurd van de gemeente. Maar het voordeel van dit huisje is: binnen 10 minuten ben je van het rustige Oudenbosch naar het centrum van Roosendaal. Bieden kan vanaf € 159.500,-.

8. Tolbrugplein 18 in Raamsdonksveer

