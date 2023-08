Op zonnige dagen hebben ze veel personeel nodig, als het regent minder; wisselvallige zomer is een uitdaging voor de IJzeren Man in Vught

Fietsers stranden niet meer in een weiland maar in Nuenen; aanleg snelfiets­pad gaat verder

HELMOND/NUENEN - De discussie over het laatste stuk snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven is niet uitgewoed, maar maandag wordt er wel weer gewerkt in Nuenen. Heijmans gaat verder met het een-na-laatste stukje van het tracé.