Op weg naar een voldoende met YouTube-docent en 'held zonder cape' Joost van Oort

Keurig bloesje aan, laptopje onder arm, gedoe over een spreekkamer die dubbel geboekt is op het kantoor waar hij tegenwoordig werkt. Joost van Oort (37) oogt meer als een commercieel type dan als een geschiedenisdocent. Terwijl dat laatste toch is hoe heel veel jongeren in heel Nederland hem kennen. Zijn filmpjes over eindexamenstof geschiedenis voor havo en vwo zijn op YouTube in totaal bijna twintig miljoen keer bekeken. ,,Hier, kijk", zegt hij lachend terwijl hij een statistiekje op zijn scherm aanwijst: ,,Er is kennelijk 186 miljoen minuten naar mij geluisterd." Met de eindexamens in zicht wordt het op zijn YouTube-kanaal deze weken langzaamaan weer drukker en drukker, met als echt piekmoment de aller- allerlaatste dag voor het examen. 'Als Joost niet naar de hemel gaat, verdient niemand het om naar de hemel te gaan', 'Not all heroes wear capes': het is slechts een greep uit alle lovende reacties onder zijn filmpjes.

Even ter geruststelling van alle leerlingen die hopen dat Van Oort hen met z'n filmpjes naar een voldoende op hun eindlijst weet te loodsen: die filmpjes blijft hij gewoon maken. Maar lesgeven is Van Oort - die opgroeide in Uden en tegenwoordig in Oss woont - het afgelopen jaar wel een stuk minder gaan doen. Hij heeft nog maar een paar eindexamenklassen op het Eindhovense Sint- Joriscollege, verder werkt hij 32 uur per week bij Driessen Groep in Helmond, dat onder andere personeel in de publieke sector - bij scholen bijvoorbeeld - detacheert. ,,Ik kijk vanuit een onderwijskundige blik naar onze dienstverlening", legt hij uit. ,,In feite komt het er op neer dat ik kijk wat wij leerkrachten kunnen bieden die via ons werken." Ergens vindt hij zijn overstap ook wel zonde. ,,Want eigenlijk ben ik het liefst in een klaslokaal. Maar ik wil mezelf ook graag blijven ontwikkelen en dat kan bij Driessen Groep het beste."

Omdat de eindexamenstof de afgelopen jaren niet zo veel veranderd is, kost het maken van de filmpjes hem nu niet zo veel tijd en kan hij het naast zijn nieuwe baan blijven doen. ,,De eerste grote inhoudelijke wijziging met nieuwe examenthema's is pas over twee jaar. Ik wil de komende twee jaar dan ook gebruiken om daar vast filmpjes voor op te zetten."

Wie denkt - Van Oorts doelgroep indachtig - dat het hier gaat om gelikte filmpjes vol grappen en grollen, heeft het mis. Gortdroog zijn ze. Powerpointpresentaties met samenvattingen van de lesstof, aan elkaar gepraat door Van Oort die zelf niet in beeld komt. ,,Ik heb in het begin wel gedacht dat ik iets extra's moest verzinnen hoor, een leuke intro of zo. Maar ik kon aan de statistieken van YouTube zien dat die stukjes massaal doorgespoeld werden. Gelukkig heb ik mijn publiek in feite elke dag voor mijn neus, dus ik heb het in de klas maar gewoon gevraagd."

Het antwoord was helder: 'Denk je nou echt meneer dat wij die filmpjes voor onze lol zitten te kijken?' Dus schrapte Van Oort los van een enkele incidentele en toevallige flauwe grap tussendoor alle poespas en gaat het sindsdien sec over zaken als de idealen van Lenin en Luthers strijd tegen het katholicisme.

In de klas is Van Oort bovendien al helemaal niet van gelikt digitaal, blijkt een paar dagen later op het Sint-Joris. Voorafgaand aan een les aan havo 5 staat hij ouderwets kaartjes uit te knippen met eindexamenthema's. ,,Het liefst werk ik met papier. Dan kun je elkaar dingen toeschuiven en zo. Samenwerken."

Dat Van Oort geschiedenisdocent is geworden, lag overigens helemaal niet zo voor de hand. Zelf deed hij het vwo op het Kruisheren Kollege in Uden. ,,Ik was niet per se een heel gemotiveerde leerling", zegt hij. ,,Leraren zaten me vaak heel erg achter m'n vodden. Meneer Hansen van economie bijvoorbeeld. Die had ik op een gegeven moment acht uur in de week, voor Economie I en II. Een hel voor ons allebei. Achteraf zag ik pas dat hij het goed bedoelde, dat hij iets in me zag wat ik zelf niet zag. Dus bij deze: sorry meneer Hansen..."

Na een jaartje heao koos Van Oort toch voor geschiedenis als vervolgstudie. ,,Geschiedenis gaat over mensen, wat mensen drijft, individueel of in een groep. Dat vind ik interessant." Maar leraar worden, toch vrij voor de hand liggend na de studie geschiedenis? Dat nooit. Elk uur hetzelfde en dan ook nog eens met die vervelende pubers. Hij vertrouwde erop dat hij met die studie uiteindelijk heus wel op een plek terecht zou komen die hij wel leuk zou vinden. ,,Ik dacht toen al wat ik mijn eigen leerlingen nu ook altijd voorhoud: je moet iets kiezen waar je hart ligt. Als je er vervolgens maar hard genoeg voor werkt, komt er daarna vanzelf iets moois op je pad."

Dat bleek na een min of meer toevallige snuffelstage op een school in Oss tot zijn eigen verbazing toch het onderwijs. Mede dankzij leerling Renske. Dat zit zo: de eerste les die hij ooit gaf - over de theorie van Karl Marx - mislukte volledig. Een klas vol glazige blikken, achteroverleunende leerlingen, Van Oort die het steeds warmer kreeg en zich realiseerde dat hij de klas kwijt was. Het mondde uit in een volledige black-out. En toen was daar Renske. Volgens Van Oort een schat van een meid, maar wel eentje die haar woordje altijd klaar had en gezien werd als een druktemaker. ,,Zij zei: 'dat maakt toch niet uit meneer. Dat kan gebeuren, zo'n eerste keer.' Haar reactie was zo'n opluchting. Pubers maken je dus niet af. Ze zijn juist geweldig. Als je ze maar serieus neemt. Maar als Renske op dat moment iets anders had gezegd, was het misschien wel anders gelopen. Was ik misschien wel in een stoffig archief geëindigd."

En had hij dus nooit bij De Wereld Draait Door gezeten, waar hij in 2014 mocht vertellen over zijn YouTube-succes, en was hij nooit genomineerd geweest voor verschillende onderwijsprijzen. ,,Ach, al die aandacht komt gewoon door die filmpjes. Daardoor ben ik zichtbaar", zegt hij zelf. ,,Ik vind mezelf bijvoorbeeld echt niet de beste leraar van het Joris." Het was dan ook nooit zijn bedoeling om met zijn filmpjes bekend te worden. ,,Ik ben ze gaan maken voor mijn eigen leerlingen. Onder andere omdat ik in de klas meer tijd wilde hebben om echt inhoudelijk met geschiedenis aan de gang te gaan, want in de praktijk was ik vooral bezig met herkauwen van droge stof. 'In 1648 eindigde de Tachtigjarige Oorlog', dat werk."

Hij zette de filmpjes op YouTube, omdat dat het meest gebruiksvriendelijk was. ,,Toen ik het eerste filmpje online zette, moest ik kiezen: openbaar of verborgen. Ik weet nog letterlijk wat ik toen dacht: 'ach, doe maar openbaar. Dan heeft iemand anders er misschien ook wat aan'." En of anderen er wat aan hadden of niet: tot zijn eigen verbazing zag hij het aantal views langzaamaan stijgen en stijgen.

Rijk is hij er echter niet van geworden. ,,Ik ben ook geen Enzo Knol of zo. Views zijn voor mij geen doel op zich. Voor vloggers als Knol wel. Die zetten drie filmpjes per dag online en die worden in een week al een paar honderdduizend keer bekeken. Ik doe er veel langer over om zulke aantallen te halen."

Het succes van zijn filmpjes bracht uitnodigingen met zich mee om bijvoorbeeld lezingen en workshops te geven. En ook zijn nieuwe baan heeft hij er een beetje aan te danken. ,,Een vriend van me werkt bij Driessen Groep en heeft het hier een paar keer over mij en mijn filmpjes gehad." En er waren meer aanbiedingen. ,,Alle uitgeverijen zijn wel bij me langs geweest." Maar Van Oort had helemaal geen zin om de filmpjes te professionaliseren. ,,Ik vind het juist leuk dat ik het allemaal zelf kan doen. Gewoon thuis met mijn laptopje aan de keukentafel." Al is het nu hij twee kleine kinderen heeft - de oudste is drie, de jongste bijna één - wel wat meer zoeken naar een rustig moment. ,,Toen de oudste net was geboren, lag ze nog weleens bij me in de draagzak te slapen, terwijl ik aan het opnemen was. Vertelden leerlingen me later dat ze op de achtergrond af en toe haar gepruttel hoorde."