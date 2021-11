Op vingers getikte wijkagent doet boekje open over toenemende werkdruk én neemt ontslag

Nieuwsover­zicht | Verdachte bekent aanslagen op Poolse supermark­ten - Politie weer­spreekt ‘loverboy-ver­haal’ in B&B van Henk Krol

Ruim een maand na de grote versoepelingen trapt het demissionaire kabinet weer op de rem. Het Red Team, een onafhankelijke corona-adviesclub, heft zich per direct op. In de rechtbank bekende een verdachte dat hij drie aanslagen op Poolse supermarkten pleegde. En klimaatvriendelijk op reis? Vanuit Brabant pak je de trein naar prachtige plaatsen in Europa. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

1 november