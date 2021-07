Op vakantie in eigen land: deze Brabantse recreatiehuisjes staan te koop

Luxe optrekje in Milheeze - 1.000.000 euro

Laten we beginnen met een toppertje. Een in 2012 opgebouwd Fins houten landhuis midden in de bossen van Milheeze. De woning is van alle gemakken voorzien. De vele raampartijen geven je een prachtig uitzicht op de groene omgeving. Er zijn drie slaapkamers, één badkamer en twee aparte toiletten. Ontspannen kan in een relax-ruimte of in de wellness met jacuzzi, sauna en Turks stoombad. Goedkoop is het niet. Voor dit luxe optrekje van 235 m2 betaal je 1 miljoen euro.