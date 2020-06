Op vakantie in Brabant? Niet als het aan deze psycholoog ligt

Splinter­nieuw cafetaria laat New Kids Maaskantje voortleven: De Jos Brinkie blijft, net als broodje 'bakpao jonguh!’

18:26 DEN DUNGEN - Het wereldberoemde, stokoude frietkot van de New Kids in Den Dungen ging naar de vuilnisbelt. Bam Jonguh! Maar sinds gisteren is het hagelnieuwe cafetaria ‘t Pleintje 2.0 voor het eerst open. En de geest van de New Kids waart er nog steeds rond.