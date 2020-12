Op straat werven van donateurs voor goede doelen opgeschort tot 4 januari

Schoonmaak­ploeg in ziekenhuis vier keer zo groot: ‘Zelfde werk, ander beestje’

15 december TILBURG - Wel eens met een dweil de muren schoongemaakt? Het is dagelijkse kost voor de schoonmakers die de coronakamers in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg ziekenhuis poetsen. En dat is best spannend. ‘Ik sla nog elke keer een kruisje voor ik binnenga’.