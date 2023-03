Op school werd hoogbegaafde Lola (16) doodongelukkig; door speciale hulp ‘gaat het nu goed’

Nieuwbouw kindcen­trum Uden stuk duurder: 3,6 miljoen euro extra nodig

UDEN - Voor het nieuwe integraal kindcentrum (IKC) West in Uden is nog eens 3,6 miljoen euro extra nodig. De nieuwbouw aan de St. Annastraat komt daarmee uit op in totaal 10,1 miljoen euro. ,,Veel geld maar elke euro waard", aldus onderwijswethouder Gijs van Heeswijk.