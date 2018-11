Op pad met de Dierenpolitie in Zuidoost-Brabant: dier brengt schrijnende situaties aan het licht

Eindhoven/Helmond - Een uitgemergelde lichtgekleurde staffordshireterriër loopt weg van de fotograaf. De waakhond loopt buiten een bedrijf rond, ergens in de Peel. Maar van de bonk spieren is niets over, je kunt al zijn ribben tellen. Een andere afbeelding toont zes dode kippen in een ren. Overleden omdat ze simpelweg geen eten kregen. Het zijn dossiers van agente Saar Jacobs die in de omgeving van Helmond bij de dierenpolitie werkt.

,,Mensen zullen die foto’s zien en zeggen dat die dierenbeulen moeten worden opgehangen aan de hoogste boom. Maar er zit vaak meer achter.”

Volledig scherm Een magere staffordshireterrier die een bedrijf ergens in de Peel bewaakte maar niet de juiste medische zorg kreeg. Dierenpolitieagente Saar Jacobs greep in. © Politie Oost-Brabant De terriër was ziek. De dierenarts had ‘m gezien, maar hij kreeg van zijn baas de medicatie niet adequaat toegediend. En de dode kippen waren het gevolg van een lakse puber. ‘Mijn zoon zou ze voeren’, was het excuus van zijn moeder. De eigenaren handelden ontegenzeggelijk verkeerd en niet in het belang van hun beesten, maar Jacobs ziet ze niet als pure dierenbeulen. Ze maakt het zelden mee dat iemand met juiste kennis, voldoende geld en genoeg ruimte voor een dier de fout in gaat. ,,Ik ga nooit met een vingertje wijzen. Alles heeft een verhaal.”

In november 2011 werd de dierenpolitie in het leven geroepen. Jacobs is er vanaf het begin bij. Ze is een van de twaalf dierenpolitieagenten in Zuidoost-Brabant. Dat klinkt als een flink aantal, maar bijna allemaal hebben ze andere taken naast dierenwelzijn. Jacobs is de enige fulltimer. Haar vorige chef bekeek de functie van dierenpolitieagente met de nodige argwaan. Door het aantal dossiers dat ze aanleverde, ging hij overstag. ,,Ik had er veel meer dan collega’s.”

Dieren verraden grotere problemen

Opvallend genoeg spelen dieren lang niet altijd de hoofdrol in het werk van de dierenpolitieagente. Dat hun leven ontspoort, kunnen mensen met veel moeite binnenshuis houden, maar een huisdier moet zo nu en dan naar buiten. Een slecht verzorgd beestje is voor de oplettende blik een wandelend alarmsignaal. Jacobs krijgt tips van voorbijgangers, buren, woningbouwverenigingen en haar collega’s uit de wijken en dorpen uit de Peelregio. Vrijdag greep ze nog in op een terrein in Ommel. Ze trof er sierduiven, kippen, oehoes, eenden, katten, een bok, een huismus en een haan aan in slechte gezondheid. Naar de 32-jarige eigenaar uit Lieshout loopt een onderzoek. Hij is al vaker betrapt op het slecht verzorgen van zijn dieren.

Een dier brengt soms schrijnende situaties aan het licht. Zoals de keer dat een stel jonge kinderen met vlooienbeten in de klas verschenen. De kat van het Helmondse gezin bleek de boosdoener. De dierenagente had door het beestje een excuus om de woning te bezoeken. Hulpverleners kenden het gezin al, maar die spraken met de moeder - op haar verzoek - af in een dorpshuis. Niemand zag dat de kinderen thuis leefden in een bende. ,,Je zag de vlooien op de kat zitten. Het stond vol met spullen. Denk aan een woning vol met huisraad waar nog een keer een volledige huisraad bij was gezet. Kleding hing over stoelen omdat in kasten geen plek meer was.” Over de rug van de kat kon ze afdwingen dat de woning werd ontsmet. ,,Nu krijgt moeder van meerdere instanties hulp.”

Ongeboren baby

Datzelfde geldt ook voor een zwangere vrouw. Jacobs kwam bij haar binnen na een melding over een magere herdershond. ,,De kat scheet in huis naast de kattenbak. Dat at de herder op. Mijn schoenen plakten er aan de vloer.” Niemand hielp de aanstaande moeder, maar die maakte zich geen zorgen over de rotzooi waarin haar kindje ter wereld zou komen. ‘Tegen de tijd dat die geboren wordt, heb ik wel een keer gedweild’, zei ze. Jacobs deed een zorgmelding voor het ongeboren kindje en de vrouw kreeg extra hulp.

Ze stuit de laatste tijd vaker op vervuilde woningen. En zeker niet alleen in de beruchte volksbuurten, benadrukt ze. ,,Alsof mensen meer alleen worden gelaten met hun problemen. Sommigen leven in een bende en stinken maar zien dat zelf niet.”

Ook criminelen

Jacobs’ werkveld is breed. Ze let ook op milieu-overtredingen en afvaldumpingen. En natuurlijk zijn het niet allemaal mensen die de controle over hun leven verloren zijn. Ze komt ook criminelen tegen. Vogelvangers bijvoorbeeld. Die grijpen vinken, sijsjes of roodborstjes in het wild. ,,Allemaal tientjes die ze zien vliegen. Er wordt flink aan verdiend.” De mannen - ‘Ik kan er zo zes aanwijzen in Helmond’ - spelen goed verstopt in het veld een muziekje af om de vogeltjes te lokken en hangen na een tijdje een net op. ,,Hun kentekens ken ik wel. Maar ze op heterdaad betrappen, is niet te doen. Ze zien me van ver aankomen.”

Figuren die helemaal niets om dieren lijken te geven, ontmoet ze natuurlijk ook. Jacobs herinnert zich een boer die zieke schapen tussen de dode in de wei liet lopen en nog niet had ingegrepen. ‘Als die andere schapen ook dood zijn, hoef ik Rendac (kadaververwerker, red.) maar één keer te bellen’.