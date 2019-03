Op = Op Voordeelshop vraagt faillissement aan, winkels blijven voorlopig open

De Op = Op Voordeelschop heeft in Brabant filialen in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Zundert, Oosterhout, Tilburg, Waalwijk, Boxtel, Schijndel, Eindhoven en Valkenswaard. Hoe lang de winkels nog open blijven is niet duidelijk. De keten verwacht dinsdag een uitspraak over de faillissementsaanvraag. De webshop is wel al afgesloten.